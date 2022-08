Piantagione di marijuana nelle campagne di Centuripe: giovane in manette

Nelle campagne di Centuripe, nell’Ennese, aveva realizzato una vera e propria piantagione. Adesso per un giovane originario di Tortorici (Messina) ma residente nella cittadina in provincia di Enna sono scattate le manette. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre era intento a curare il terreno nel quale aveva sistemato circa 20 piante di marijuana, alte 3 metri. La piantagione era dotata anche di un impianto di irrigazione. La droga è stata estirpata e posta sotto sequestro. Il giovane è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.





