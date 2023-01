Successo del Congresso Filcams Cgil Sicilia

L'ottavo congresso Filcams Cgil Sicilia si concluderà oggi a Pergusa con un record di partecipanti, alla presenza del Segretario Generale Filcams Cgil Sicilia Sandro Pagaria e dei delegati al Congresso, Angela Biondi, Segretaria Confederale Cgil Sicilia e Gianfranco Fattorini, Segretario Organizzativo Filcams Cgil Nazionale.

Tanti temi dibattuti con la lunga e precisa relazione del Segretario Generale Filcams Cgil Sicilia Sandro Pagaria che ha raccolto i consensi da parte di tutti i partecipanti.

<Oggi con questa assise congressuale – ha fatto il suo esordio Sandro Pagaria, impegnato anche nello sport: presidente della Federpallamano Sicilia - termina la fase dei congressi che hanno visto le Filcams protagoniste in tutte le nove provincie della Sicilia e con la celebrazione di questo 8° Congresso la Filcams-Cgil Sicilia si conferma la Categoria, delle Lavoratrici e dei Lavoratori attivi, fra le più importanti della Cgil a tutti i livelli. Avremo modo di portare istanze, riflessioni e contributi nell’ambito del Congresso nazionale della Filcams Cgil che sarà celebrato dal 14 al 16 febbraio prossimo a Rimini che poi culminerà con il 19° Congresso della Cgil del 15, 16, 17 e 18 marzo sempre a Rimini. Anche in Sicilia, il settore del commercio, del turismo e del terziario si conferma il settore trainante; la nostra è stata ed è una Categoria “generosa” lo abbiamo dimostrato in ogni occasione e soprattutto anche durante la pandemia, quando attraverso il nostro perseverante lavoro, in ogni ambito del Paese e della società, abbiamo assicurato la fruibilità di beni e servizi>.

<Voglio iniziare - continua Pagaria - ribadendo con forza che siamo una grande Organizzazione, che seppure complessa e articolata resta democratica e soprattutto Antifascista, un’Organizzazione che quotidianamente dispiega le proprie forze ed energie per difendere e tutelare Lavoratrici, Lavoratori e più in generale i più deboli, un’Organizzazione che è contro ogni forma di violenza: fisica, psichica e razzista, un’Organizzazione che non dimentica tutte le vittime di azioni razziste, xenofobe, ossessive e tutte le donne che, come quelle iraniane, quotidianamente subiscono violenze fino a perdere la vita>.

<Ringrazio tutte le strutture territoriali per il loro impegno – ha sottolineato Sandro Pagaria - per lo straordinario lavoro profuso e per tutto quello che, grazie a voi, ho vissuto in questi poco più di sei mesi nel ruolo di Segretario Generale della Filcams regionale siciliana. Vivere il congresso dalla prospettiva regionale per me è stata una novità. Dopo l’esperienza da lavoratore, dopo quella da lavoratore espulso e in mobilità, che in questa Organizzazione ha trovato sostegno e addirittura una prospettiva da segretario provinciale prima e poi ancora da funzionario con responsabilità nazionali, mi mancava questa nuova esperienza che grazie a voi, ho avuto modo di sviluppare>.

<Sono certo – ha aggiunto Sandro Pagaria - che centreremo tutti gli obiettivi attraverso un confronto collettivo, propositivo, leale, libero e soprattutto rispettoso di ognuno di noi, un confronto capace di abbandonare ogni eventuale personalismo perché non solo non fa bene all’Organizzazione, ma anche perché tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Noi non siamo la controparte di noi stessi, ma insieme, nel rispetto della pluralità delle opinioni, dando voce a tutti, siamo chiamati ad agire nella salvaguardia della collettività che rappresentiamo. Un doveroso ringraziamento va a Maria Grazia Gabrielli la nostra generosa Segretaria Generale nazionale e naturalmente al Compagno Gianfranco Fattorini che con la sua presenza impreziosisce ulteriormente i lavori di questo Congresso. Il sostegno della Filcams nazionale politico ed economico è chiaro a tutti e noi risponderemo raccogliendo, senza nessuna esitazione, la sfida del tempo che stiamo vivendo>.

