Oasi Troina, nessuna irregolaritàè sui fondi Ue: archiviata l’inchiesta

procura europea

I verttici dell'istituzione: «Abbiamo sempre avuto fiducia nei giudici»

La Procura europea, con sede a Palermo, ha concluso le indagini, avviate dopo una denuncia presentata dall’ex direttore generale Claudio Volante, su una presunta truffa milionaria che sarebbe stata commessa dai vertici dell’Oasi Maria Santissima di Troina e delle società a essa connesse a danno dell’Unione Europea.

Nell’inchiesta furono indagati alcuni dirigenti dell’Oasi e le indagini si sono focalizzate su alcuni finanziamenti europei e statali. Le indagini si sono concluse di recente e non sono state formulate contestazioni di reato nei confronti degli indagati. Lo hanno reso noto i vertici dell’Oasi di Troina, esprimendo la loro «soddisfazione per l’esito delle indagini, che hanno escluso qualunque ipotesi di reato».

«La vicenda giudiziaria – ricorda in una nota l’Oasi di Troina – aveva inevitabilmente generato ombre e sospetti sulla gestione economica finanziaria dell’Oasi e sui vertici dell’importante struttura ospedaliera, con strumentali accuse e critiche anche da parte di chi pensava di conoscere fatti e atti, tutte smentite dalle accurate indagini della Procura Europea e della Procura di Enna».