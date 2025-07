Passiatore: “Enna, mercato top. Ripatiamo”

Calcio Serie D

L’analisi del tecnico a pochi giorni dal via del ritiro precampionato

Fra pochi giorni si tornerà a sudare in casa Enna Calcio e mister Francesco Passiatore è già al lavoro – mentalmente – con grande determinazione e passione. Giorno dopo giorno, il riconfermato allenatore gialloverde sta vedendo la sua squadra formarsi pian piano, scrutando attentamente ogni singolo dettaglio e mantenendo il telefono sempre acceso, in attesa di ripartire con entusiasmo.

«Ho sempre ripetuto che quando mi chiamò il direttore Pietro Lo Monaco per venire a Enna qualche mese fa, partii alle 2 di notte da casa per fare in modo che in mattinata sarei potuto arrivare già sul posto. Avevo tanta voglia di fare bene. Con la stessa voglia ho voluto rimanere qui, nonostante qualche proposta dopo il buon lavoro fatto, per dare continuità a quanto di buono prodotto ma anche e soprattutto perché qui ho trovato persone vere e quando si intrecciano rapporti umani è più facile lavorare in un contesto così», ha spiegato Passiatore.

«Il presidente mi manifestò il fatto che se l’Enna fosse ripartita, avrebbe voluto proseguire con me e dunque eccomi qua. Adesso si sta formando un nuovo gruppo e sono sicuro che ci divertiremo. Sono soddisfatto del mercato anche perché c’è un grande lavoro dietro, da parte dello stesso Lo Monaco, di Domenico Panico e della PLM Management verso i quali nutro una grandissima fiducia oltre che stima».