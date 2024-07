Piazza Armerina, una carrellata di bravissimi all’istituto Maiorana Cascino

Esame di Stato

In 38 hanno conseguito la maturità con la votazione di 100centesimi e tra questi centisti in 13 con lode

Si sono conclusi gli esami di maturità all’I. I. S. Maiorana Cascino che hanno visto impegnati tra i settori tecnici e licei un totale di ben 198 studenti. Di questo numeroso drappello di studenti in 38 hanno conseguito la maturità con la votazione di 100centesimi e tra questi centisti in 13 hanno ottenuto anche la lode .

“Con immenso piacere e orgoglio mi congratulo con tutti i neo diplomati per i risultati straordinari raggiunti – così ha commentato i risultati la preside Di Gangi augurando un radioso futuro ai 198 maturi – L’impegno, la dedizione e la passione per lo studio hanno condotto a questo importante traguardo, che rappresenta non solo la conclusione di un percorso scolastico, ma anche l’inizio di una nuove sfide cariche di opportunità. Il vostro successo è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica, l’esempio di ciò che significa eccellere, non solo nei risultati scolastici ma anche nella capacità di collaborare, innovare e affrontare con coraggio le difficoltà. Il mondo che vi attende è complesso e in continua evoluzione, ma sono certa che saprete affrontarlo con lo stesso spirito con cui avete affrontato gli anni di studio. Continuate a coltivare la vostra curiosità, a perseguire i vostri sogni con determinazione e a contribuire con il vostro talento e la vostra passione al miglioramento della società. Vi auguro un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali. Siate sempre fieri del vostro percorso e non dimenticate mai le radici che vi hanno portato fin qui”. Ecco i nomi dei bravissimi Dell’Istituto Maiorana Cascino di Piazza Armerina guidato dalla preside Lidia Di Gangi che hanno conseguito la maturità con la votazione di 100 ed alcuni di 100 e lode.

I centisti del Maiorana Cascino suddivisi per settori, per i tecnici: Belintende Paolo 100 (V B Elettrotecnici); Sulo Ornella 100 e lode (V A Turistico); Parisi Carmen 100 e lode (V A Tur).; Boscarino Lucia 100 (VA Tur); Fuardo Luca 100 (V E Inf); Arena Giuseppe Karol 100 (V E Inf.); Munda Mauro 100 (V D Mec.); Di Gregorio Guido Antonio 100 (V D Mec.); Gugliara Marina 100 e lode (V G Inf); Filì Giuseppe Francesco 100 (V G Inf.); Ciurar Mario Andrei 100 (V G Inf. ); Randisi Gabriel 100 (V C Inf.); Lombardo Matteo 100 e lode (V C Inf.); Di Sano Cristian 100 e lode (V C Inf.); Scopazzo Arianna 100 ( V A Chim.); Scivoli Morena 100 e lode (V A Chim.); Scivoli Asia 100 e lode (V A Chim); Lo Monaco Annalisa 100 (V A Chim); Fidemi Filippo 100 (V A Chim.); Camiolo Giuseppe 100 (V A Chim.).

Liceo Classico: Vinci Filippo 100 e lode (V A); Trovato Liborio 100/100 e lode (V A); Stuto Anna 100 (V A) ; Randazzo Desirè 100 e lode (V A); Diana Ambra 100 (V A).

Liceo Scientifico: Portelli Beatrice 100 e lode (V B); Falciglia Daniele Maria 100 e lode (V B); Crea Domenico 100 (V B); Calcagno Melissa 100 (V B); Sarda Marika 100 (V A); Farinato Gaia 100 ( V A); Zagardo Maria Lorenza100 (V C) ; Zagardo Cristina 100 (V C); Tespi Martha 100 (V C); Farina Luca 100 e lode (V C); Chiaramonte Noelle Maria 100 (V C); Bilardo Giorgia 100 (V C); Arena Karola Maria 100 (V C).

