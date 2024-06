Piazza Armerina, vasto incendio in contrada Solazzo: sul posto vigili del fuoco e autobotti

L'emergenza caldo

Si lavora intensamente per scongiurare che le fiamme coinvolgono le abitazioni

Fiamme in provincia di Enna dove da qualche ora un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in Contrada Solazzo (cresta del gallo) in territorio di Piazza Armerina. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco più un autobotte e 3 squadre, due autobotti e un elicottero del Corpo Forestale.

Le altre temperature e la zona a tratti impervia stanno rendendo le operazioni di spegnimento difficili già da qualche ora.

