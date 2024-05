Primo Pride a Enna l’1 giugno

Società

L’evento inaugurerà una serie di iniziative mirate a promuovere l’inclusività, l’affettività e la celebrazione dell’amore in tutte le sue forme

Enna ospiterà l’1 giugno il suo primo Pride. La manifestazione è promossa dal Circolo Arci Petra del capoluogo felsineo ed è stata in seguito sposata, dopo un’assemblea di lancio lo scorso 20 aprile, dalle associazioni studentesche e universitarie FdS, Koinè e Kampus e dalle altre associazioni Garage, Mondooperaio, Bedda Radio e Anpi insieme ad alcuni esercizi commerciali, coinvolti per la festa e per gli Aperipride. L’evento inaugurerà una serie di iniziative mirate a promuovere l’inclusività, l’affettività e la celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.

Sarà il Pride di Enna a rappresentare il fulcro di questo evento, un corteo colorato che si muoverà dal Castello di Lombardia e attraverserà le strade del centro. Il corteo culminerà in un sit-in dedicato all’affettività e all’inclusività, per celebrare le diversità e promuovere un messaggio di apertura e tolleranza con testimonianze e racconti. Il Pride sarà preceduto da due assemblee pubbliche. Inoltre, saranno organizzati due eventi di Aperipride, aperitivi di socializzazione e sostegno all’organizzazione del Pride, uno ad Enna Bassa e uno ad Enna Alta, per offrire momenti informali di incontro e condivisione. La cultura avrà anche il suo spazio con letture e proiezioni che approfondiranno i temi dell’affettività e dell’inclusività. La prima data confermata è quella del 18 maggio presso Al Kenisa, della seconda, che dovrebbe svolgersi nella sede di Mondoperaio, non si conosce ancora la data.