Ragazzina suicida a 15 anni, l’ombra del revenge porn: choc a Piazza Armerina, cellulare al setaccio

il dramma

Si è impiccata ad una altalena. Le indagini della Polizia per capire che cosa sia accaduto

La studentessa di 15 anni suicida potrebbe essere stata vittima di un caso di revenge porn. Una situazione che non ha retto fino a farla finita, impiccandosi con la corda di una altalena nelle campagne della Città dei Mosaici, in contrada Malcristiano dove viveva con la sua famiglia. Una studentessa serena che amava la pallavolo e con tanti amici con cui trascorrere i momenti di spensieratezza.

L’inchiesta della Procura di Enna

La Procura della Repubblica di Enna ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e l’indagine è affidata ai poliziotti che subito dopo la costatazione della morte della studentessa hanno iniziato a sentire i compagni di scuola per ricostruire le ragioni che hanno indotto la quindicenne ad uscire prima dell’orario scolastico con la scusa di un malessere. Un’uscita anticipata dopo aver avuto un alterco con una compagna d’istituto. E poi la voce insistente di video e foto intime della vittima che da qualche giorno starebbero circolando negli smartphone dei giovani piazzesi. Dal cellulare della quindicenne e dai profili social gli investigatori vogliono ricostruire tutta la storia finita in tragedia. Dispositivi informatici che saranno affidati ad un consulente della procura che verrà nominato nelle prossime ore.

Via anche all’esame tossicologico

Sul corpo della ragazzina è stato effettuato anche l’esame tossicologico su disposizione della Procura di Enna dopo l’apertura di un fascicolo per istigazione al suicidio. La ragazzina era arrivata in paese, con la famiglia, lo scorso anno e sembrava essere ben inserita nel contesto scolastico e sportivo come testimonia il post della società sportiva di pallavolo con la quale la giovane si allenava . «La più bella, la più forte» scrivono i dirigenti della polisportiva. La famiglia ora attende la restituzione della salma per stabilire la data dei funerali. «Sarà lutto cittadino» conferma il sindaco.

Sgomento al Lis Majorana

Ieri mattina nonostante lo sgomento e la tristezza i giovani dell’Iis Majorana – Cascino, che comprende la sezione del Liceo Scientifico frequentato dalla ragazza di origini cubane da parte di madre, si sono recati a scuola dove ad accoglierli c’era la dirigente scolastica Lidia Di Gangi. Prima di varcare l’edificio di Piano Sant’Ippolito gli alunni hanno voluto pregare nella vicina chiesa della Madonna della Grazie. I rappresentanti di Istituto hanno comunicato alla dirigente scolastica di voler rimandare l’assemblea che era stata autorizzata il prossimo 11 novembre in occasione del San Martino, come segno di vicinanza alla loro compagna e alla sua famiglia.

Le parole della preside