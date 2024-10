Ruderi chiesetta ad Enna abbattuti, assolti i 4 imputati

Giudiziaria

Si tratta di tre imprenditori edili e dell’ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale

Il tribunale di Enna ha assolto tre imprenditori edili e l’ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale ennese perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato» (dopo l’abolizione dell’art. 323 Codice penale sull’abuso d’ufficio) ed estinzione degli altri reati contestati (“danneggiamento al patrimonio archeologico e storico nazionale”, «demolizione ed opere senza autorizzazione sui beni culturali”; “lavori su beni paesaggistici senza autorizzazione”; “abbandono di rifiuti speciali”; «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici» e «subappalto senza autorizzazione dell’autorità pubblica”) per avvenuta prescrizione.