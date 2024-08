Safari in Kenya, incidente per quattro turisti di Enna: nessuno in pericolo di vita

Africa

Quattro giovani turisti siciliani, originari della provincia di Enna, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a nord di Nairobi, in Kenya. Secondo quanto appreso dall’Ansa, due di loro avrebbero riportato diverse fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. I quattro siciliani, due uomini e due donne, sono ricoverati all’ospedale “Aga Khan” di Nairobi e seguiti da un’equipe medica. Il mezzo da safari sarebbe uscito di strada nei pressi della città di Nakuru. L’ambasciata d’Italia in Kenya si è prontamente adoperata per l’assistenza ai giovani ed è in contatto con le loro famiglie.

