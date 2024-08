Temporale estivo e raffiche di vento si abbattono su Enna, diversi alberi caduti sulla statale 192

Maltempo

Mezz'ora d'acqua battente dopo settimane di siccità

Forte vento ed alberi abbattuti nel corso del temporale che si è verificato nel pomeriggio di oggi nel capoluogo ennese.I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti in particolare sulla Strada statale 192 al km 8 per rimuovere diversi alberi abbattuti dal vento. Per fortuna nessuna auto è stata investita.Il lavoro dei vigili del fuoco per rimuovere le piante cadute e ripristinare la normale viabilità è poi proseguito nel corso del pomeriggio.

Il temporale estivo si è protratto per poco più di mezz’ora ma non è stato ciò che i cittadini si attendevano per ridurre le criticità sul fronte dell’emergenza idrica che ormai nella provincia di Enna vede la turnazione idrica tra i quattro ed i sette giorni ma i giorni di attesa sono destinati a crescere se le piogge necessarie non arriveranno con maggiore frequenza.

