Terremoto nell’Enna Calcio: se ne vanno il tecnico, lo staff e il direttore sportivo

serie D

I gialloverdi non vincono da dodici partite, fatale la sconfitta contro il Licata

Ribaltone in casa Enna Calcio. Da questa mattina Giuseppe Pagana non è più l’allenatore. Insieme a lui vanno via anche il suo staff e il direttore sportivo Giuseppe Restuccia.

La società del presidente Luigi Stompo ha infatti comunicato che «si è dimesso lo staff composto dal tecnico Giuseppe Pagana, dal vice Francesco Burrafato, dal preparatore atletico Giuseppe Ferruccio e dal preparatore dei portieri, Francesco Spampinato». Insieme a loro, si legge nella nota dirigenziale, «si è dimesso anche il direttore sportivo Giuseppe Restuccia».

A seguire i saluti di rito: «La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i membri dello staff per il lavoro svolto e l’impegno profuso sin dalla scorsa estate. In particolare, si riconosce a Giuseppe Restuccia un contributo fondamentale alla crescita dell’Enna Calcio in questi anni, sotto molti aspetti, e a lui rimarranno sempre sentimenti di grande stima e gratitudine».

Fatale la sconfitta di domenica scorsa a Licata contro una diretta concorrente per mantenere la serie D, uno stop che fa male non solo alla classifica e che rende più difficile, ma non impossibile, il percorso verso la salvezza che resta comunque nelle possibilità dell’Enna.

Il passo falso di Licata non è però stato un caso isolato perché già da settimane l’Enna non riusciva più ad esprimersi come in passato. Al netto di decisioni arbitrali che hanno lasciato l’amaro in bocca, sul banco degli imputati ci sono diverse prestazioni al di sotto delle potenzialità.

La vittoria per l’Enna manca ormai da dodici giornate, era inizio dicembre quando i gialloverdi, galvanizzati anche da un percorso straordinario in Coppa Italia, vinsero in casa della Vibonese. Da allora otto pareggi e quattro sconfitte, un cammino che l’ha portata da una posizione di tranquilla metà classifica a ridosso dei play out.

Troppo poco per non dare una scossa che è arrivata per volontà dei tesserati che hanno deciso il passo indietro.

Che in casa Enna fossero ore di intensa riflessione si era già capito dal pomeriggio di domenica quando, dopo la sconfitta, nessun tesserato e dirigente si è presentato a commentare.

Archiviare subito questa fase di passaggio è adesso imperativo perché domenica ad Enna arriva la capolista Siracusa e perché c’è da rimettersi subito sui giusti binari per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.