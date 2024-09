Torri Gemelle, due delle vittime avevano le loro origini a Nissoria: la commemorazione in paese

la cerimonia

Dagli Stati Uniti al centro della Sicilia in ricordo di chi perse tragicamente la vita sotto le macerie delle Torri Gemelle. Anche quest’anno il Comune di Nissoria ha rinnovato la tradizione della commemorazione delle vittime dell’attentato dell’11 settembre 2001.

Il piccolo comune ennese, ha spiegato il sindaco Rosario Colianni, resta l’unico al mondo, al di fuori degli Stati Uniti, in cui si organizza regolarmente una cerimonia in onore delle vittime delle Twin Towers, un segno tangibile di solidarietà e vicinanza tra la Sicilia e l’America.

«Abbiamo fortemente voluto celebrare questa giornata in memoria delle vittime di quella terribile strage per continuare a dimostrare e non far mai mancare la nostra amicizia e la nostra vicinanza al popolo americano» ha dichiarato Colianni dopo la messa celebrata dal vescovo Giuseppe Schillaci.

Nel ricordo di quella terribile giornata, il sindaco ha voluto menzionare in modo speciale due concittadini che hanno perso la vita nelle Torri Gemelle, Salvatore Lopes, agente di viaggio al 104° piano della Torre Nord, e Vincenzo Di Fazio, agente di borsa.

«L’11 settembre è un momento che unisce insieme le culture siciliane e americane e rafforza i legami di amicizia tra Italia e Stati Uniti d’America, legami che da oltre 50 anni avvicinano le nostre due Nazioni intorno a comuni valori, interessi e responsabilità» ha dichiarato Colianni.

Il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha sottolineato l’importanza del legame tra Italia e America, unite nel ricordo delle vittime. Presente anche il Tenente Colonnello Michael Dunn dell’Aeronautica USA della NAS di Sigonella, e il Capitano di Fregata Weiss hanno ringraziato la comunità di Nissoria per averli invitati, dimostrando una volta di più come italiani e americani si siano uniti come fratelli in un momento di riflessione e commemorazione.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione della corona da parte dei volontari della Protezione Civile. L’alzabandiera è stato effettuato da un carabiniere italiano e un aviere americano. Sulla bandiera statunitense i nomi delle 2.977 vittime dell’attacco alle Twin Towers.

La commemorazione, ha concluso il sindaco di Nissoria, «sia per tutti noi, oltre che un ricordo del terribile attentato di 24 anni fa, anche e soprattutto un momento di riflessione sul mondo che vogliamo per noi e per i nostri figli per il futuro».