Troppa pioggia a Enna: crolla parte di un costone roccioso

Altre frane e smottamenti a Leonforte e a Dittaino. Troina "sorvegliata speciale"

La tanto desiderata pioggia è arrivata anche nell’Ennese ma ha trascinato con sé anche dei danni. L’intenso fenomeno piovoso da ieri pomeriggio imperversa diverse aree della provincia ed i danni maggiori si sono registrati, fino ad ora, ad Enna dove nella mattinata, intorno alle ore 9, si è verificata una frana all’ingresso principale della città.

In Via Pergusa, a pochi metri dalla Sp 1, una parte del costone roccioso si infatti è staccata riversandosi sulla strada. Nessun danno né feriti perché fortunatamente in quel momento la strada non era trafficata. La viabilità ha subìto delle modifiche e l’area è rimasta transennata. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e i tecnici del comune.

Tra le zone più colpite da smottamenti ci sono Dittaino e Leonforte; al momento non si registrano particolari casi di allagamenti.