Truffa all’Asp di Enna, archiviata inchiesta per 33 medici

Giudiziaria

Secondo l’accusa i camici bianchi avrebbero timbrato come effettuati durante la reperibilità, interventi che in realtà erano programmati

Per i 33 medici, che erano indagati dalla procura di Enna, per truffa è arrivata l’archiviazione. L’inchiesta della Guardia di Finanza, riguardava una presunta truffa ai danni dell’Asp di Enna, che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei medici in servizio all’ospedale Umberto I di Enna. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Enna ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per tutti i 33 indagati, per la maggior parte specialisti in servizio nei reparti di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia e Ortopedia. Secondo l’accusa i medici avrebbero timbrato come effettuati durante la reperibilità, interventi che in realtà erano programmati. Ipotesi che la Procura di Enna aveva ritenuto insussistenti, tanto da chiedere l’archiviazione del procedimento ed il proscioglimento di tutti gli indagati.

