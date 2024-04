Tutti pazzi per l’Enna calcio: prima la serie D, ora anche i soldi per lo stadio “Gaeta”

la festa

La vittoria sull'Atletico Catania ha consacrato una promozione arrivata con tre giornate d'anticipo

«Mille notti insonni cullando un sogno ribelle…dopo decenni di buio in montagna si rivedono le stelle». Questo striscione esposto dalla tifoseria organizzata dell’Enna Calcio dice tanto sul risultato ottenuto dai gialloverdi promossi con tre turni d’anticipo in serie D e consacrati oggi in casa contro l’Atletico Catania battuto 4-1 con la doppietta di Cocimano ed i gol di Randis e Veneroso.

In pochi, però, oggi hanno guardato al risultato sul campo perché è stata una giornata di festa. Oltre tremila tifosi che hanno riempito ogni angolo dello stadio “Gaeta” che vuole indossare il miglior vestito per la serie D visto che il presidente Stompo e l’amministratore delegato Montesano hanno annunciato «domani mattina invieremo una Pec al Comune perché vogliamo ristrutturare il “Gaeta”» e raccogliendo il boato dei tifosi presenti.

Non è l’unico annuncio perché Montesano ha aggiunto: «Abbiamo ricevuto una buona notizia perché l’assessore regionale al Bilancio, Marco Falcone, ci ha annunciato un finanziamento regionale di 850 mila euro. Tutto è possibile se si ci crede».

La deputata Eliana Longi ha poi spiegato che è al vaglio dell’assessorato regionale allo Sport, guidato dall’on. Amata, il progetto di riqualificazione dello stadio sulla linea di finanziamento FSC.

Quella di oggi è stata una grande festa, tant’è che già due ore e mezza prima del fischio di inizio lo stadio era già colorato di gialloverde, dalle due tribune alla gradinata, un tripudio di tifosi che hanno anche avuto la possibilità di abbracciare le vecchie glorie giunte ad Enna per celebrare la serie D.

Da Enzo Carnevale a Maurizio Frittita, dall’ex presidente Cammarata al bomber Giovanni Pisano che trascinò l’Enna in C2 prima del suo salto che lo portò tra i cadetti e una presenza in A: «Essere qui oggi è un onore ed una gioia, ho trascorso due anni ad Enna ma le emozioni e i ricordi sono ancora vivi, è come se non fossi mai andato via». Per lui giro dello stadio ed standing ovation dei tifosi.

A seguire la partita in tribuna anche gli assessori comunali che hanno anticipato sostegno alla società nella programmazione della prossima stagione.

I complimenti all’Enna sono arrivati anche da Franco Proto, patron dell’Atletico Catania ed originario della provincia ennese. Proto ha consegnato una targa ai dirigenti gialloverdi augurando un’altra scalata in campionato.