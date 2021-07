Otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del Distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale, sono intervenute a Enna, in Corso Sicilia, per un incendio che lambisce il centro abitato. In azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi.

