Auto contro folla a Mannheim, due morti e diversi feriti

Terrore

Fermato il conducente dell'auto

Ci sono al momento due morti e diversi feriti, si parla di 25 persone, alcuni gravi, dopo che un’auto ha travolto la folla a Mannheim, in via Planken, cuore dello shopping cittadino tedesco. Lo riferiscono i media tedeschi, sottolineando che non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, citati da Mannheim24, un Suv nero è piombato sulla folla ad alta velocità nei pressi della Torre dell’acqua, monumento cittadino. Il quotidiano Bild riporta che è stato fermato l’uomo al volante dell’auto che pochi minuti fa ha investito passanti a Mannheim.

