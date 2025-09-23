Il caso
Caso droni su Copenaghen, Ue: «Schema chiaro, punta alla Russia». Il Cremlino smentisce
Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper. Voci «infondate» per Mosca
Sui droni all’interno dei confini Ue «abbiamo visto uno schema chiaro e punta sulla Russia». Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa, interpellata in merito ai droni che hanno violato lo spazio aereo della Danimarca. Hipper ha chiarito comunque che sono in corso indagini di cui andrà atteso l’esito. «La Russia sta testando i nostri confini», ha comunque sottolineato ricordando i recenti episodi.
Il Cremlino ha respinto le dichiarazioni della Danimarca secondo cui non si potrebbe escludere un eventuale coinvolgimento della Russia nel sorvolo di droni su Copenaghen definendole «infondate»: lo riporta l'agenzia Interfax, citando il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.