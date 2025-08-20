Dazi Usa prime ripercussioni sull’Europa. Lagarde: «Economia in fase difficile»

Export in crisi

Lo ha detto a Ginevra la presidente della Bce

L’economia dell’area euro, dopo la crescita robusta del primo trimestre 2025, presentava già segnali di rallentamento nel secondo destinati a consolidarsi ulteriormente: le aliquote tariffarie concordate con gli Usa sono «in qualche misura più alte» rispetto a quanto stimato dalla Bce di giugno, e andranno «messe i conto nelle nuove proiezioni di settembre che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi».

Lo ha detto a Ginevra la presidente della Bce Christine Lagarde, spiegando che in anticipazione dei dazi di Trump annunciati in primavera l’export verso gli Usa aveva visto un’accelerazione che ora si sta allentando.

“L’economia globale si trova in una fase difficile. Tuttavia, nonostante le recenti tensioni commerciali e la notevole incertezza, la crescita globale é rimasta finora sostanzialmente stabile. Questa resilienza é stata trainata principalmente dalle distorsioni dell’attivitá economica indotte dai dazi. I recenti accordi commerciali hanno attenuato, ma certamente non eliminato, l’incertezza globale, che persiste a causa dell’imprevedibilitá del contesto politico. Un indice dell’incertezza delle politiche commerciali globali é sceso di circa la metá rispetto al picco di aprile, ma rimane ben al di sopra della sua media storica”, ha poi aggiunto. “L’economia dell’area euro – ha proseguito – ha dimostrato resilienza all’inizio di quest’anno di fronte a un contesto globale difficile. Ció é dovuto principalmente a due fattori. In primo luogo, l’economia europea orientata all’export ha beneficiato del frontloading globale, crescendo piú del previsto nel primo trimestre dell’anno. Il secondo fattore a sostegno dell’economia – ha aggiunto – é stato il rafforzamento dei consumi privati e degli investimenti, che hanno contribuito positivamente alla crescita. Inoltre, il mercato del lavoro rimane solido. Il tasso di disoccupazione, pari al 6,2% a giugno, é rimasto pressochê invariato nell’ultimo anno, mentre la forza lavoro ha continuato a crescere”.