Incendio alla guglia della cattedrale di Rouen. Erano in corso lavori di ristrutturazione, come a Notre-Dame

Il rogo

Le fiamme nella chiesa, la cui guglia gotica è la più alta di Francia con 151 metri, sono state domate in circa due ore

Fiamme dalla guglia della cattedrale di Rouen, capoluogo della Normandia. L’incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi ed è stato domato in poche ore da vigili del fuoco. L’incendio sarebbe partito dall’area dove sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione. La cattedrale Notre-Dame de Rouen, capolavoro in stile gotico completata nel sedicesimo secolo, è stata danneggiata soprattutto la copertura in plastica del cantiere in corso, e la situazione «è sotto controllo anche se non c’è la certezza che tutti i focolai siano spenti», ha precisato il responsabile locale dei pompieri Stéphane Gouezec.