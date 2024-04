Kate, la principessa non svela dove è stata colpita dal cancro: le ipotesi degli oncologi italiani

Reali

La moglie del principe del Galles ha rivelato di avere un tumore che sarebbe stato diagnosticato nella fase iniziale della malattia

Dai pochi elementi resi noti dalla principessa Kate, che ha rivelato di avere un cancro, «si può ipotizzare che la neoplasia sia localizzata nell’area addominale e potrebbe aver colpito organi di pertinenza ginecologica, come ovaio o utero, o dell’apparato digerente come il colon. La Principessa ha parlato di diagnosi precoce e questo fa pensare ad un tumore in stadio iniziale ed è dunque un elemento positivo». Lo afferma all’ANSA Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli e professore di oncologia medica all’Università Cattolica.

«Premettendo che i dati che conosciamo sono pochi, se è stato effettuato l’intervento chirurgico – sottolinea Tortora – possiamo ipotizzare che la malattia doveva essere in uno stadio iniziale e la chemioterapia che la principessa sta facendo si potrebbe ipotizzare che sia una chemioterapia a scopo preventivo, ovvero una chemioterapia cosiddetta adiuvante che viene effettuata dopo l’asportazione del tumore per prevenire l’insorgenza di recidive. Quanto alla sede del tumore quella più probabile è l’apparto digerente o ginecologico». Una chemioterapia «post intervento a scopo adiuvante – sottolinea – è una procedura che, se fosse confermata, induce alla speranza perchè indica che la neoplasia è stata diagnosticata appunto in fase precoce».