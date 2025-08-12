La risposta dei leader europei a Trump: «La pace non può essere decisa senza l’Ucraina»

esteri

La dichiarazione concordata dai Paesi membri tranne l’Ungheria

«Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini internazionali. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità». E’ quanto dichiarano i leader dell’Ue in una dichiarazione congiunta concordata nella notte dalpresidente del Consiglio europeo e da tutti i Paesi membri ad eccezione dell’Ucraina.