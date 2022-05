A maggio stabile sentimento economico nell'Eurozona, +0,1

BRUXELLES - . Lo scrive la Commissione Ue. Tra le principali economie, crescita più marcata in Spagna (+4,1), e a seguire Francia (+1,5) e Italia (+0,8), mentre è rimasta quasi invariata in Germania (+0,2), per peggiorare in Polonia (-0,8) e Olanda (-1,2). Cala la fiducia nell'industria (-1,4), con il più forte deterioramento in due anni della valutazione dei manager sui livelli di ordini. Miglioramento l'indicatore sulle aspettative occupazionali (+0,5).

