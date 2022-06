Acea, Italia quinta in Ue per punti ricarica delle auto elettriche

BRUXELLES - Secondo l'analisi, metà di tutti i punti di ricarica per auto elettriche nell'Unione europea sono concentrati in due soli paesi: Paesi Bassi (90mila punti) e Germania (60mila), che però - sottolinea Acea - costituiscono meno del 10% dell'intera superficie dell'Ue. Inoltre, "il divario tra i paesi in cima e in fondo alla classifica è enorme": Cipro è fanalino di coda con 57 punti soltanto, preceduto da Malta (98) e Lituania (207).Secondo Acea, il numero totale di punti di ricarica (307 mila in tutta l'Ue) resta inferiore a quanto richiesto per raggiungere gli obiettivi climatici del Green deal nonostante la crescita degli ultimi cinque anni. Secondo uno studio dell'associazione, fra meno di 10 anni. Perciò l'Acea esorta tutti gli Stati membri a lavorare verso il regolamento per le infrastrutture per i carburanti alternativi proposto dalla Commissione europea lo scorso anno.

