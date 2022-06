Aiuti fino 1,7 miliardi all'Italia per la ripresa sostenibile

BRUXELLES - La Commissione Ue ha approvato un regime di aiuti italiani per . Verranno finanziati investimenti su attività industriali, turistiche e ambientali; energie rinnovabili e batterie; veicoli elettrici e in aree colpite dalla crisi industrialeAiuteranno l'Italia, afferma la , "a tracciare la strada per una ripresa più rapida e sostenibile, in linea con le norme sugli aiuti di Stato e con il piano italiano di ripresa e resilienza". Ne beneficeranno secondo le attese tra 100 e 500 aziende.

