Alla regione alpina 176 milioni per la sostenibilità

BRUXELLES - Promuovere sostenibilità e innovazione della regione alpina nel periodo 2021-2027, grazie a due programmi Interreg del valore di 176 milioni di euro. Li ha annunciati la Commissione europea. In particolare, il per investimenti nelle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura sostenibile, della bioeconomia e della silvicoltura. Il programma Interreg Francia-Svizzera otterrà invece 69 milioni di euro per concentrarsi sulla neutralità del carbonio, la transizione ecologica, la competitività, la mobilità sostenibile, il turismo, la cultura e infine la riduzione degli ostacoli al confine nel campo dell'apprendimento permanente.La, ha sottolineato che "le Alpi e le Prealpi sono una regione magnifica ma anche particolarmente fragile", che "si è surriscaldata il doppio della media mondiale dalla fine del 19esimo secolo." "Questi programmi aiuteranno la regione alpina ad adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e sosterranno la transizione verde. Inoltre, promuoveranno l'innovazione e la digitalizzazione per rendere la regione alpina più competitiva", ha aggiunto Ferreira.

