Sono salite a 103 le vittime in Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni.

Per approfondire: la tragedia Alluvioni, 103 vittime in Germania, 118 in tutta Europa

In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118. Lo riferiscono fonti ufficiali

