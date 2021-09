Anno europeo ferrovie, parte domani da Lisbona treno speciale

BRUXELLES - , un treno speciale allestito nell'ambito dell'Anno europeo delle ferrovie 2021. Nel corso delle sue , si fermerà in oltre 100 città. Iniziando il viaggio a Lisbona e terminandolo a Parigi, con una fermata intermedia a Lubiana, , la via da seguire per attenuare i cambiamenti climatici e dare impulso alla ripresa economica post-pandemia nel contesto della creazione di un settore dei trasporti neutro in termini di emissioni di carbonio", . "Nelle prossime settimane il Connecting Europe Express ospiterà nelle sue carrozze conferenze, laboratori e forum di dibattito pubblico su come trasformare la ferrovia nella modalità di trasporto preferita per i normali passeggeri e le imprese. Dateci un caloroso benvenuto quando ci fermeremo in una stazione vicina a voi", ha aggiunto Valean. nelle varie stazioni di tutta Europa. Gli appassionati di ferrovie potranno anche seguire i dibattiti a bordo e le conferenze sulla politica infrastrutturale dell'Ue e sul ruolo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che saranno trasmessi in diretta streaming sul sito web dell'evento da Lisbona, Bucarest, Berlino e Bettembourg. unica tra la Commissione europea, la Comunità delle ferrovie europee (Cer), operatori ferroviari europei, gestori dell'infrastruttura e numerosi altri partner a livello locale e dell'Ue.

