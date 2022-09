Approvati gli aiuti in Friuli per 260 milioni

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato lo schema italiano da 260 milioni di euro per sostenere le imprese attive nella Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022. ad eccezione dei settori finanziario, agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura. La misura mira a ridurre il rischio di perturbazione economica di queste imprese, che risentono pesantemente degli effetti socio-economici dell'attuale crisi geopolitica.

