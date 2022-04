Armao, la coesione digitale è ineludibile per l'inclusione

BRUXELLES - "La coesione digitale è un obiettivo ineludibile per un'Europa inclusiva e che renda i cittadini uguali." È il messaggio di , che preparerà un parere sul tema e oggi ha parlato alla .Secondo Armao, il primo passo essenziale consiste nel rendere omogenee le infrastrutture anche nelle zone remote come isole e aree montane e rurali. Inoltre, va rafforzata la capacità dei cittadini di stare in rete in sicurezza, nonché la digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.La richiesta per una migliore coesione digitale, da tempo portata avanti dal Comitato, sarà inclusa anche nel "Manifesto di Marsiglia" al termine del Summit europeo delle regioni e delle città del 3 e 4 marzo. Il parere di Armao arriverà in plenaria a ottobre.Nella stessa riunione, la commissione Econ ha nominato il , relatore sulla direttiva per un livello minimo di tassazione per le multinazionali nell'Unione.

