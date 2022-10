Assange e il popolo ucraino in finale per il premio Sacharov

BRUXELLES, 13 OTT - Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, il popolo dell'Ucraina rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla società civile, e la Commissione per la verità in Colombia sono i tre finalisti in lizza per la vittoria del premio Sacharov, il massimo riconoscimento assegnato dall'Eurocamera a chi si distingue nella battaglia per il rispetto dei diritti umani. Lo fanno sapere dagli uffici del Parlamento europeo. Il premio verrà assegnato il 14 dicembre a Strasburgo durante la sessione plenaria.

