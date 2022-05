Cagliari, Firenze e Treviso in gara sostenibilità Ue

BRUXELLES - Tre città italiane sono in lizza per il titolo riservato ai migliori enti locali europei per qualità di vita e impatto sull'ambiente. (aperta alle città con più di 100 mila abitanti), che si è candidata per diventare città 'Foglia verde' (da 20mila a 100mila abitanti).Secondo il commissario "è molto incoraggiante vedere che, anche in tempi difficili, molte città europee stanno lavorando con i propri cittadini per rendere il nostro ambiente urbano più pulito, più verde e più vivibile". "Il percorso della transizione verde non è sempre lineare, ma è sicuramente quello dell'apprendimento e della cooperazione", ha aggiunto Sinkevi?ius.Il premio, assegnato a una o due città, sarà invece di . I vincitori saranno annunciati il ;;27 ottobre alla cerimonia di premiazione a Grenoble, la Capitale verde europea dell'anno in corso.

