Con guerra destra estrema alimenta sentimenti anti-europei

STRASBURGO - "L'invasione russa dell'Ucraina ha offerto a movimenti di destra estremisti e violenti l'opportunità per creare nuovi collegamenti retorici e sfruttare una nuova narrazione che stimoli sentimenti anti-europei". Così la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, intervenendo al dibattito in plenaria sulle relazioni del governo russo con i partiti europei estremisti e populisti nel contesto del conflitto in Ucraina."L'Ue inoltre ha competenza a disciplinare i partiti politici europei tramite il finanziamento", ha ricordato Jourova, spiegando che la Commissione "ha presentato una proposta di rifusione del regolamento sui partiti politici europei" che contiene "forti salvaguardie nei confronti dell'interferenza esterna" e detta "regole molto severe per quanto riguarda le donazioni, che sarebbero completamente vietate se provenienti da fuori Ue".

