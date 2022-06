Con la guerra si impenna la fiducia dei cittadini nell'Ue 

BRUXELLES - . Rispetto all'ultima edizione i sostenitori dell'Ue sono aumentati in modo significativo nella maggior parte dei Paesi. Ancora sotto il 50% invece il dato italiano che si ferma al 49% ma che è comunque di 5 punti superiori rispetto all'anno passato.ato che non varia neanche se si prende in analisi solo l'Italia. La reputazione di Mosca subisce un colpo drastico rispetto al già basso risultato del 30% ottenuto nel 2018. La guerra influenza negativamente anche i progetti dei cittadini. La maggior parte infatti percepisce la guerra in Ucraina come un cambiamento fondamentale: il 61% degli europei ritiene che la propria vita non continuerà come prima, più ottimisti gli italiani il cui dato si ferma al 50%. "Con il ritorno della guerra nel nostro continente, gli europei si sentono rassicurati dal far parte dell'Unione europea", ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

