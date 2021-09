Conferenza sul Futuro dell'Ue, si parte oggi con le prime proposte dei cittadini

BRUXELLES - Al via a Strasburgo il primo dei quattro panel dei cittadini della Conferenza sul futuro dell'Europa. I primi 200, degli 800 cittadini selezionati, si riuniranno oggi alle 14.00 e durante tutto il fine settimana negli uffici del Parlamento europeo per discutere di economia, giustizia sociale, lavoro/istruzione, gioventù, cultura, sport e trasformazione digitale.I panel a loro volta eleggeranno 20 rappresenti ciascuno che parteciperanno assieme ad alcuni eurodeputati, deputati nazionali e rappresentati di organizzazioni sindacali e di categoria alle assemblee plenaria della conferenza di cui la prima è prevista per il 22-23 ottobre sempre a Strasburgo. Le proposte discusse dai cittadini confluiranno sulla piattaforma digitale della conferenza e contribuiranno ai lavori della conferenza il cui compito sarà quello di redigere un documento finale di raccomandazioni per le istituzione Ue per meglio affrontare le sfide del futuro.SEGUI LA DIRETTA:

