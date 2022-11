Contro il caro energia strategia Ue in sette punti

Bruxelles - Ursula von der Leyen, dopo mesi di incertezze, sigilla il nuovo piano della Commissione sull'energia e imprime una svolta alla strategia di Bruxelles sul gas: più vincoli agli Stati membri e alla volatilità dei prezzi, più solidarietà in caso di carenze delle forniture e la prospettiva di un indice di riferimento che faccia da contraltare al tanto criticato Ttf. E la prospettiva di un nuovo scontro al vertice europeo del 20 e 21 ottobre è dietro l'angolo. E' stata la presidente della Commissione, nella conferenza stampa organizzata dopo l'ok al piano del collegio dei commissari, a seminare prudenza: Palazzo Berlaymont, ha spiegato, attenderà prima che al Consiglio europeo ci sarà un accordo di principio sul cap e poi entrerà nel dettaglio della misura.La presidente della Commissione ha spiegato che, al momento, . "I flussi da Mosca sono ridotti dei 2/3, siamo preparati per l'inverno", ha assicurato rispondendo poi a chi - come ha fatto anche Mario Draghi al summit di Praga - ha accusato la Commissione di eccessiva lentezza di reazione. "Avevamo proposto un tetto del gas a marzo ma c'era reticenza tra gli Stati. E in primavera non eravamo pronti", ha ricordato.

