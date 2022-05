Corte Ue condanna l'Italia, violati i limiti della qualità dell'aria

BRUXELLES - La Corte di Giustizia Ue ha accolto il ricorso della Commissione Ue e ha dichiarato l'inadempimento (infrazione) dell'Italia sia per il mancato rispetto, "sistematico e continuativo", del valore limite annuale fissato per il biossido d'azoto in varie zone concernente la qualità dell'aria, sia per la mancata adozione, a partire dall'11 giugno 2011, di misure atte a garantire il rispetto nelle stesse zone dei valori limite di NO2.L'Italia, recita la sentenza della Corte, ha violato gli obblighi. Tra le zone citate, gli agglomerati di .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA