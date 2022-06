Dal Consiglio Ue ok a riforme ma nell'ambito dei Trattati 

BRUXELLES, 24 GIU - "Il Consiglio europeo prende atto delle proposte contenute nella Relazione sugli esiti della Conferenza sul futuro dell'Europa" e chiede che "un efficace seguito a tale relazione sia dato dalle istituzioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai Trattati". Dal summit dei capi di Stato escono dunque poche righe di circostanza e nessuna menzione all'apertura di una possibile "convenzione" per la modifica dei trattati. Doccia fredda dunque per l'Eurocamera che aveva chiesto a gran voce l'apertura di una convenzione per affrontare quelle modifiche, come l'unanimità in materia di politica estera e la difesa comune che non possono essere attuate senza una revisione delle carte costituenti dell'Ue.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA