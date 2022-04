Dedicato a Sassoli progetto del Parlamento Ue per giovani giornalisti

BRUXELLES - l'ex presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio scorso, che aveva alle spalle una carriera giornalistica di quasi 30 anni. Il primo, intitolato a Sassoli, proporrà un periodo di lavoro di un anno in media con sede nell'Ue. I partecipanti, selezionati dagli organismi professionali dei giornalisti, lavoreranno come giornalisti in una redazione, per rafforzare le loro conoscenze sugli affari dell'Ue, svolegendo un'esperienza professionale.Il secondo programma invece consiste in nuovi corsi di formazione per giovani giornalisti, organizzati in due moduli: uno a livello nazionale incentrato sulla conoscenza dell'Ue e sul lavoro dei media, e un secondo modulo a Bruxelles o Strasburgo per familiarizzare con la natura dell'istituzione.. Questa nuova iniziativa contribuirà a formare una nuova generazione di giornalisti europei responsabili", ha commentatola

