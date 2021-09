Due aziende di Bologna e Catania sono in corsa per i premi innovazione della Bei

BRUXELLES - Ci sono anche due start-up italiane tra i 15 finalisti del Torneo dell'innovazione sociale, promosso dalla che premierà i migliori imprenditori sociali europei.Una, , è una società del settore delle tecnologie medicali con sede a San Lazzaro di Savena (BO), impegnata nell'elaborazione di nuove soluzioni sanitarie; l'altra, , è una start-up di Catania che utilizza i sottoprodotti di agrumi per produrre tessuti sostenibili brevettati da destinare alla fabbricazione di stoffe di qualità per l'alta moda.I finalisti, provenienti da nove paesi europei (Danimarca, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia), sono stati selezionati tra 280 candidati d'eccellenza per partecipare ad un programma di formazione su misura che li ha aiutati a migliorare le capacità di autopromozione e a perfezionare i piani aziendali.A seguito del programma, le imprese candidate presenteranno i propri progetti dinanzi ad una giuria di specialisti dell'innovazione sociale provenienti dal mondo accademico e dall'imprenditoria. Per la categoria generale e quella speciale saranno assegnati . La cerimonia di premiazione si terrà il . Il Torneo si svolge ogni anno in una diversa capitale dell'Ue per premiare e sponsorizzare imprenditori sociali europei che perseguono l'obiettivo di generare un impatto sociale, etico o ambientale.

