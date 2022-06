Eurocamera chiede di raddoppiare le quote di import agricolo senza dazi dalla Moldavia

BRUXELLES, 30 GIU - Arriva il primo via libera dell'Eurocamera alla proposta di raddoppio della quantità di prodotti agricoli moldavi esportati nell'Ue senza dazi doganali. La relazione è stata approvata all'unanimità dalla commissione per il Commercio internazionale con procedura d'urgenza. Nel testo gli eurodeputati approvano il raddoppio delle quote di sette prodotti agricoli: prugne, uva da tavola, mele, pomodori, aglio, ciliegie e succo d'uva. Per un anno il doppio delle quote precedentemente stabilite per questi prodotti potranno essere vendute nell'Ue senza dazi.Secondo l'Eurocamera "la liberalizzazione aiuterà i produttori e le imprese moldave a superare la perdita del mercato russo, bielorusso e ucraino a causa della guerra". Per consentire alla Moldavia di beneficiare della misura già quest'anno, la bozza di relazione dovrà essere ora sottoposta a una votazione accelerata da parte di tutti i deputati alla sessione plenaria di luglio. Successivamente tocchera' alla decisione del Consiglio Ue.

