Eurocamera, rafforzare le capacità europee di cyberdifesa

BRUXELLES, 02 LUG - con 58 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni Gli eurodeputati chiedono di "rafforzare le capacità europee di cyberdifesa" e che "gli attori sia a livello europeo che nazionale dovrebbero essere incoraggiati ad adottare le misure di difesa informatica in tempo di pace".Gli eurodeputati invitano inoltre gli Stati membri a sfruttare il (Fes) per sviluppare congiuntamente capacità di difesa informatica e sottolineano l'importanza della "cooperazione con il settore privato e le parti interessate civili, comprese le industrie, le Pmi o la società civile". "Per affrontare queste minacce abbiamo bisogno di una più stretta cooperazione sulla cyberdifesa tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Ue, la Nato, gli Stati Uniti e altri partner strategici. Inoltre, l'innalzamento del livello di sicurezza informatica dell'Ue è di fondamentale importanza per il successo delle nostre ambizioni digitali", ha spiegato il relatore del testo, l'eurodeputato (Re).

