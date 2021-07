Eurodeputati, stop agli arresti degli oppositori in Bielorussia

BRUXELLES - "Condanniamo gli ultimi arresti da parte del regime di Minsk dei difensori dei diritti umani e attivisti di spicco della società civile". Lo affermano in una nota dichiarazione congiunta il vicepresidente del Parlamento europeo Heidi Hautala (Verdi, Finlandia) e la presidente della sottocommissione per i diritti umani Maria Arena (S&D, Belgio). - precisa la nota -.Tra i molti detenuti ci sono il vincitore del Premio Sacharov Ales Bialiatski, l'avvocato del centro per i diritti umani Viasna, Uladzimir Labkovich, e sua moglie Nina Labkovich e il difensore dei diritti umani Valiantsin Stefanovich". Hautala e Arena si dicono "profondamente preoccupati per i loro diritti, salute e benessere" e chiedono "alle autorità in Bielorussia di rilasciarli immediatamente, così come tutti i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile, i giornalisti e i prigionieri politici detenuti". Le due eurodeputate chiedono al regime di Lukashenko di "cessare immediatamente le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali". e propongono alla Ue di prendere "in considerazione ulteriori misure restrittive contro il regime".

