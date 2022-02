Eurostat, aumentano i rifiuti pro-capite ma anche il riciclo

BRUXELLES - Nel 2020, la quantità di rifiuti urbani prodotti per persona nell'Ue è stata di 505 kg, 38 chili in più rispetto al 1995 (+8,2%). Tra gli Stati membri, Danimarca e Lussemburgo sono stati i maggiori produttori di rifiuti urbani nel 2020, rispettivamente con 845 kg e 790 kg pro capite, seguiti da Malta (643 kg) e Germania (632 kg). Rispetto al 1995, solo sette Paesi Ue hanno prodotto meno rifiuti urbani pro capite nel 2020: Bulgaria (-36%), Ungheria (-21%), Slovenia (-18%), Romania (-16%), Spagna (-10% ), Belgio (-9%) e Paesi Bassi (-1%).Anche se nell'Ue vengono generati più rifiuti, l'Ufficio di statistica europeo sottolinea come la quantità totale di rifiuti urbani conferiti in discarica sia diminuita dal 61% nel 1995 al 23% nel 2020, mentre nello stesso periodo .

