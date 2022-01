Gli studenti siciliani al Forum ANSA sul Futuro dell'Ue, Green deal difenda posti lavoro

BRUXELLES - Come affrontare la transizione verde salvaguardando i posti di lavoro e come proteggere i meno abbienti dall'aumento dei prezzi causato dalla tassazione sui prodotti inquinanti. Sono le domande ricorrenti emerse dagli oltre 400 studenti siciliani che hanno partecipato al forum online sul Green deal organizzato da ANSA e Europa direct Palermo con la partecipazione della redazione Ansa di Bruxelles, del capo dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza e del parlamentare europeo dei Verdi Ignazio Corrao.Nel rispondere alle preoccupazioni dei ragazzi, Corazza ha spiegato che "la transizione verde sarà giusta ed equilibrata grazie all'ampia disponibilità dei fondi europei pensati per fare in modo che questo passaggio non lasci indietro nessuno". Gli studenti hanno poi chiesto alle istituzioni europee che vi sia più informazione anche sui quali siano i comportamenti virtuosi più efficaci nella lotta all'inquinamento oltre i più comuni come l'uso di borracce al posto delle bottiglie di plastica o gli spostamenti via bici o con mezzi meno inquinanti."E' certamente necessaria più informazione poiché la vostra generazione è la prima generazione che veramente prende coscienza sui temi ambientali ma oltre alla crescita dell'attenzione crescono anche i mezzi che consentono di inquinare, ed a cui bisogna fare sempre più attenzione", ha commentato Corrao rispondendo alla richiesta dei ragazzi.

