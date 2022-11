Gualtieri, a Eurocamera per presentare Roma come sede Antiriciclaggio Ue

BRUXELLES - ". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il suo incontro con la presidente del Parlamento europeo a Bruxelles. "Roma ha tutte le carte in regola è un'ottima sede ben collegata che offre l'esperienza delle autorità antiriciclaggio italiane e della Guardia di Finanza: un'eccellenza in Europa", ha spiegato Gualtieri. Il sindaco ha poi spiegato di aver anche presentato "il programma NexGenerationRome, la guida per l'amministrazione romana incentrata su innovazione e coesione territoriale ispirata al NextGenerationEu" e di aver anche discusso della candidatura di Roma a Expo 2030.

