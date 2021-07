In arrivo più tasse su energia da fonti fossili ma anche un fondo compensativo

BRUXELLES - per evitare che i costi della transizione ecologica ricadano sulle fasce deboli della popolazione: sono queste, a quanto si è appreso, alcune delle principali componenti del , che sarà presentato dalla Commissione il 14 luglio prossimo. Si tratta della .Il pacchetto, che si articola in dodici proposte legislative e una documento strategico, include l'aumento dei target per le rinnovabili, standard di emissione più stringenti per le auto nuove, un mercato del carbonio (Ets) per trasporti su strada ed edilizia. Proposte che dovrebbero spingere in alto il prezzo della CO2, ma anche i proventi delle aste per i permessi di emissione..

