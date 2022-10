Intesa a Ecofin, nuovo capitolo in Pnrr per piano RepowerUe

BRUXELLES - "L'obiettivo è rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione diversificando le forniture energetiche e aumentando l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. In termini pratici, al fine di finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di RePowerUe", rende noto il Consiglio Ue., garantendo al contempo un flusso di entrate credibile. Il Consiglio modifica il criterio di assegnazione introducendo una formula che tiene conto della politica di coesione, della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili e dell'aumento dei prezzi degli investimenti", si legge nella nota sull'intesa raggiunta a Lussemburgo. e quindi non aggiornamenti al rialzo del contributo finanziario massimo. Inoltre, il Consiglio consente di includere nell'apposito capitolo RePowerUe le misure della decisione di esecuzione del Consiglio che non sono più realizzabili in caso di aggiornamento al ribasso del giugno 2022 del contributo finanziario massimo. Inoltre, il Consiglio chiarisce che gli Stati membri potranno richiedere il sostegno di un prestito fino al 31 agosto 2023", si legge ancora.

