L'Ue boccia l'Italia su rifiuti e smog, ok economia circolare

BRUXELLES - Progressi sono stati fatti su economia circolare e piani per i bacini idrografici e molto ci si attende dall'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).E' il giudizio della Commissione europea, contenuto nella revisione periodica dell'applicazione delle norme Ue sull'ambiente negli Stati Membri. Nove di queste sono nella seconda fase, quella che può portare la Corte di Giustizia Ue a infliggere sanzioni pecuniarie. L'Italia già paga multe per milioni di euro per l'emergenza rifiuti in Campania (sentenza Corte 2015), discariche illegali (sentenza 2014) e scarico delle acque reflue urbane in aree sensibili (sentenza 2018).

